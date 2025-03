Selenskyj sprach mit dem neuen Ministerpräsident von Kanada

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Kanada unterstützt den Vorschlag für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine, sagte Mark Carney während des Gesprächs.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Gespräch mit dem neuen kanadischen Ministerpräsident Mark Carney geführt. Die Parteien sprachen über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Darüber berichtete der Ministerpräsident von Kanada im sozialen Netzwerk X.

„Heute Morgen habe ich mit dem (britischen) Ministerpräsident Starmer, dem (ukrainischen) Präsidenten Selenskyj und vielen unserer engsten Verbündeten gesprochen, um den Weg der Ukraine zum Frieden zu diskutieren“, schrieb er.

Carney fügte hinzu, dass Kanada den Vorschlag für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine unterstützt.

„Russland muss jetzt aufhören, die Dinge hinauszuzögern und seine Angriffe starten. Es ist an der Zeit, dass Russland in gutem Glauben an den Verhandlungstisch kommt“, so der kanadische Regierungschef weiter.

Im Einklang mit der G7-Vereinbarung wird Kanada seine Sanktionen gegen Russland verschärfen, um einen Anreiz zur Einhaltung der Sanktionen zu schaffen, so Carney.

„Kanada ist ein unerschütterlicher Verbündeter der Ukraine. Wir werden der Ukraine die für die Selbstverteidigung notwendige militärische Unterstützung zukommen lassen – jetzt und in Zukunft“, fasste der Ministerpräsident zusammen.

Wir erinnern daran, dass Kanada den Kauf von US-Kampfjets F-35 überdenken wird. Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen mit den USA sucht Kanada aktiv nach möglichen Alternativen zum US-Kampfjet.