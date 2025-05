Budanow erzählte, wie Drohnen der Hauptdirektion für Aufklärung zwei Su-30 abgeschossen haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das unbemannte Boot Magura V7 ist eine Variante des Magura V5 für die Luftverteidigung, erklärte Kyrylo Budanow, weigerte sich aber zu sagen, worin der Unterschied zwischen den beiden besteht.

Das ukrainische Militär hat zwei russische Su-30-Kampfjets im Schwarzen Meer mit Hilfe von Marinedrohnen abgeschossen. Dies erklärte der Chef der Hauptdirektion für Nachrichtendienste Kyrylo Budanow, wie er am Vorabend der Veröffentlichung The War Zone am Sonntag, den 4. Mai berichtete.

Es wird angegeben, dass beide Flugzeuge mit infrarotgesteuerten Luft-Luft-Raketen vom Typ AIM-9 Sidewinder zerstört wurden.

Es war das erste Mal in der Weltgeschichte, dass Kampfjets von unbemannten Booten abgeschossen wurden, und der erste Einsatz von AIM-9 von einem unbemannten Boot aus, um einen Feind zu zerstören.

„Dies ist ein historischer Moment“, erklärte Kyrylo Budanow.

Ihm zufolge setzte die Hauptverwaltung für Aufklärung bei dem Angriff drei unbemannte Boote vom Typ Magura V7 ein, von denen zwei auf russische Flugzeuge feuerten.

„Magura V7 ist eine Variante von Magura V5 zur Luftabwehr“, erklärte Budanow, lehnte es aber ab, den Unterschied zwischen den beiden zu nennen.

Der Chef des Hauptnachrichtendienstes sagte auch, dass die Besatzung der ersten Su-30 überlebt habe und im Schwarzen Meer von einem zivilen Schiff aufgegriffen worden sei. Nach vorläufigen Angaben wurde die Besatzung des zweiten Flugzeugs getötet.

Unterdessen veröffentlichte Naval News das erste Foto der mit AIM-9 Sidewinder-Raketen bewaffneten Überwasserdrohne Magura V7.