Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Laufe des letzten Tages haben die ukrainischen Streitkräfte 1.090 Russen und 37 Artilleriesysteme ausgeschaltet. Die Gesamtverluste der Russischen Föderation werden gerade geklärt.

Im Laufe des vergangenen Tages haben die Verteidigungskräfte 1090 russische Angreifer und 37 Artilleriesysteme ausgeschaltet.

*:*: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in den sozialen Netzwerken

*:*: Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 20.12.25 belaufen sich ungefähr auf folgende Zahlen

Personal – etwa 1.195.610 (+1.090) Personen;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.769 (+1) Einheiten;

Artilleriesysteme – 35.287 (+37) Einheiten;

Mehrfachraketenabschuss-System – 1.575 (+1) Einheiten;

Unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 92.488 (+346) Einheiten; Fahrzeuge und Tankwagen – 70.721 (+130) Einheiten; Spezialausrüstung – 4.028 (+1) Einheiten. Die Daten werden derzeit aktualisiert.