Selenskyj erklärte, dass die Russische Föderation dem Iran „Schahed“-Drohnen sowie Aufklärungsdaten für den Krieg zur Verfügung gestellt habe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland liefere dem Iran „Schahed“-Drohnen mit russischen Komponenten für Angriffe auf amerikanische Stützpunkte, erklärte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, Russland habe dem Iran Drohnen vom Typ „Schahed“ geliefert, die Teheran bereits für Angriffe auf US-Stützpunkte und Länder im Nahen Osten eingesetzt habe.

Quelle: : Interview von Selenskyj mit dem Journalisten Fareed Zakaria

Selenskyjs wörtliche Aussage: : „Sie (die Russen – Anm. d. Red.) nutzen iranische Lizenzen; Sie wissen, dass sie viele Drohnen gebaut und hergestellt haben. Sie haben diese weitergegeben. Ich habe zu 100 % gesicherte Erkenntnisse, dass das iranische Regime diese Drohnen gegen amerikanische Stützpunkte und gegen seine Nachbarn im Nahen Osten eingesetzt hat.“

Details: : Selenskyj erklärte unter Berufung auf Geheimdienstdaten, dass diese iranischen Drohnen russische Komponenten enthalten.

Selenskyjs direkte Aussage: : „Das ist der erste Punkt. Und zweitens: Mein Geheimdienst hat mir mitgeteilt, dass er davon ausgeht, dass Russland Geheimdienstinformationen an das iranische Regime weitergibt. Sie helfen ihnen.

Außerdem hat mein Geheimdienst gesagt, dass, wenn Europa und die USA der Ukraine in diesem Krieg mit Geheimdienstinformationen helfen können, dies bedeutet, dass Russland dem iranischen Regime helfen kann.“

Hintergrund:

Der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, Ibrahim Azizi, erklärte, dass die Ukraine durch die Unterstützung mit Drohnen ihr Territorium zu einem legitimen Ziel für den Iran gemacht habe.