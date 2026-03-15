Syrskyj: Die Intensität der russischen Angriffe im Raum Hulyajpole ist deutlich höher als an anderen Fronten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj besuchte vor Ort die Einheiten, die an der Front in der Region Saporischschja im Einsatz sind, insbesondere in den Gebieten Stepnogorsk, Primorske, Schcherbakiv, Huliaipole, Zelenoge und Warvarivka.

Quelle: Syrskyj auf Telegram

Zitat von Syrskyj: „In dieser Richtung konzentriert der Feind erhebliche Kräfte und Mittel, da er sie als seine Hauptfront betrachtet.

Die Intensität der Offensivaktionen im Gebiet von Huliaipole ist im Vergleich zu anderen Richtungen deutlich höher.

Aufgrund der Ergebnisse der Lagebeurteilung wurden die Kampfaufträge unter Berücksichtigung der Vorgehensweise des Gegners präzisiert. Vor Ort habe ich die Frage der zusätzlichen Versorgung unserer Einheiten mit Munition, Drohnen, NRC und anderen materiell-technischen Mitteln geklärt.“

Details: Laut Syrskyj bleiben die Aufgaben unverändert – die Positionen zu halten, dem Feind maximale Verluste zuzufügen, die Initiative zu ergreifen und das Leben der ukrainischen Soldaten zu schützen.

Zur Erinnerung: Zuvor hatten Analysten berichtet, dass in den letzten Tagen im Raum Hulyajpil in der Oblast Saporischschja die Zahl der russischen Angriffsaktionen zugenommen habe.