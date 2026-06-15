Die Zahl der Todesopfer des russischen Angriffs auf Kiew ist auf fünf gestiegen: Eine der Verletzten ist im Krankenhaus verstorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine der Personen, die am 15. Juni in Kiew bei dem massiven Angriff der Russischen Föderation verletzt worden war, ist im Krankenhaus verstorben; die Zahl der Opfer ist damit auf fünf gestiegen.