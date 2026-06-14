In Transkarpatien hat ein Mann seiner Familie mit einer Granate gedroht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Festgenommene drohte, die Granate in dem Haus zu zünden, in dem sich seine Frau und seine beiden Söhne aufhielten.