Starke Schneefälle haben den Verkehr auf der Autobahn Kiew-Tschop erschwert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Aufgrund starker Schneefälle ist der Verkehr auf dem Abschnitt von 620 bis 704 km der Autobahn M06 Kiew-Tschop erschwert, insbesondere am Pass.

Aufgrund starker Schneefälle ist der Lkw-Verkehr auf der Autobahn Kiew-Tschop in zwei Regionen erschwert. Dies teilte der erste stellvertretende Leiter der Abteilung für Streifenpolizei Alexej Biloshitsky am Mittwoch, den 7. Januar mit.

„Achtung an die Fahrer von Lastkraftwagen, die aus dem Gebiet Lwiw in die Region Transkarpatien fahren! Aufgrund starker Schneefälle ist die Fahrt auf den Kilometern 620 bis 704 der Autobahn M06 Kiew-Tschop erschwert, insbesondere am Pass“, sagte Beloshitsky.

Das Ministerium forderte dazu auf, Fahrzeuge nach Möglichkeit auf Parkplätze zu leiten, um die Arbeit der Schneeräumgeräte auf schwierigen Streckenabschnitten zu gewährleisten.

Außerdem bittet Beloshitsky darum, diese Informationen bei der Planung der Fahrtroute zu berücksichtigen.

Zuvor hatte der Staatliche Dienst für Notfallsituationen unter Berufung auf Meteorologen des Ukrhydrometcenters vor starkem Schneefall, Schneestürmen und einem starken Temperaturabfall in den kommenden Tagen in der Ukraine gewarnt.

Schwere Schneefälle legten halb Europa lahm