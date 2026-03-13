„Kyivstar“ erzielte im Jahr 2025 einen Gewinn von mehr als einer Viertelmilliarde Dollar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der bereinigte Nettogewinn des größten Mobilfunkbetreibers der Ukraine, „Kyivstar“, belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 289 Millionen Dollar, der Gewinn pro Aktie auf 1,32 Dollar.

Dies geht aus dem Bericht des Unternehmens hervor.

Der unbereinigte Nettogewinn belief sich auf 124 Millionen Dollar, der Gewinn pro Aktie auf 0,57 US-Dollar.

Wie das Unternehmen mitteilt, sind die Abweichungen von den bereinigten Kennzahlen auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 162 Millionen US-Dollar zurückzuführen, die mit der Börsennotierung von „Kyivstar“ im 3. Quartal 2025 zusammenhängen.

Der unbereinigte Nettogewinn für das 4. Quartal 2025 belief sich auf 90 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Jahres 2024 um 26 %, was laut Angaben auf die Entwicklung digitaler Dienste und den Ausbau des Netzes zurückzuführen ist.

Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2025 stieg um 25,9 % auf 1,1 Mrd. Dollar.

Die Einnahmen aus den digitalen Diensten von „Kyivstar“ stiegen im Jahr 2025 um das 4,7-Fache auf 124 Millionen US-Dollar und machten 10,7 % der Gesamteinnahmen aus.

„Für das Jahr 2026 erwartet Kyivstar bei einem Wechselkurs von 44,5 Hrywnja pro Dollar ein Umsatzwachstum in US-Dollar von 8–11 % und ein EBITDA-Wachstum von 5–8 %.

Dies basiert auf einem Umsatzwachstum in Hrywnja von 15–18 % und einem EBITDA-Wachstum von 12–15 %. Die Investitionsintensität wird für das Jahr 2026 auf 23–26 % des Umsatzes geschätzt“, teilte das Unternehmen mit.