Ein massiver Angriff hat drei Stadtteile von Kiew von der Stromversorgung abgeschnitten: In den meisten ist die Stromversorgung inzwischen wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

DTEK hat die Stromversorgung für 110.000 Haushalte in Kiew wiederhergestellt, nachdem ein massiver russischer Angriff die Produktionsstätte des Unternehmens sowie Energieanlagen beschädigt hatte.

Dies teilt die Pressestelle des Energieunternehmens mit.

Aufgrund des Beschusses waren 140.000 Einwohner Kiews in den Bezirken Sviatoshynskyj, Obolonskyj und Shevchenkivskyj vorübergehend ohne Strom.

Die Energieversorger haben die kritischen Infrastruktureinrichtungen bereits wieder ans Netz gebracht. Etwa 30.000 Kunden in der Hauptstadt sind weiterhin ohne Stromversorgung.

DTEK teilte mit, dass man daran arbeite, die Stromversorgung für diese Kunden wiederherzustellen.