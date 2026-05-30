Die Gefahr ist aktuell: Selenskyj rief dazu auf, in diesen Stunden auf Alarmmeldungen zu reagieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte der Präsident zu einem möglichen erneuten Angriff der Russischen Föderation? Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Ukrainer in diesen Stunden auf, auf Alarmmeldungen zu reagieren und auf jede Bedrohung zu achten. Seinen Worten zufolge sind die Informationen über die Gefahr von Beschuss weiterhin aktuell.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die abendliche Videobotschaft des Staatsoberhauptes.

Selenskyj merkte an, dass die Partner der Ukraine mit der Russischen Föderation über das Thema eines massiven Angriffs gesprochen hätten. Es gebe jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass sich jemand in Moskau besinnen werde.

„Es ist auch in diesen Stunden wichtig, auf jede Bedrohung und auf Luftalarmsignale zu achten. Die Informationen der Geheimdienste über die Möglichkeit eines massiven Angriffs sind weiterhin aktuell. Wir wissen, dass die Partner mit den Russen darüber gesprochen haben. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich dort in Moskau jemand besinnen wird. Schützen Sie unbedingt Ihr Leben – reagieren Sie auf Gefahren“, sagte der Präsident.

Er wies darauf hin, dass die Luftabwehr, die mobilen Feuergruppen und die Kampfflugzeuge der Ukraine „so weit wie möglich, unter Berücksichtigung der Lieferungen“ in Bereitschaft seien.

Der Präsident teilte zudem mit, dass die Ukraine über 90 % der „Schahed“-Drohnen abschießt, und was Raketen angeht, arbeite Kiew gemeinsam mit seinen Partnern daran.

„Die Abschussquote der ‚Schaheds‘ durch unsere Soldaten liegt stabil über 90 % – nämlich bei 90–93 %. Was Flugkörper und ballistische Raketen betrifft: Wir arbeiten mit allen Partnern daran, dass es neue Beiträge zum PURL-Programm gibt, und wir suchen nach anderen Wegen, um Raketen zu beschaffen. Ich danke allen, die helfen“, fasste er zusammen.

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