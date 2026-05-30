Die Regierung hat die Verpachtung von staatlichem Eigentum an Unternehmen der Verteidigungsindustrie vereinfacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat die Vergabe von staatlichem Eigentum an Unternehmen der Rüstungsindustrie ohne Auktion für die Dauer des Kriegsrechts vereinfacht.

Dies teilte die ukrainische Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

Dies eröffne mehr Möglichkeiten für den Ausbau des ukrainischen Rüstungskomplexes, merkte sie an.

Gemeint sind Hersteller von Raketenwaffen, Sprengstoffen und neuen Waffenmodellen.

„Dies wird es ermöglichen, neue Produktionsstätten schneller in Betrieb zu nehmen und die Produktion für die Bedürfnisse der Streitkräfte zu steigern“, schrieb Swyrydenko auf Telegram.

Von diesem Mechanismus können Unternehmen profitieren, die als systemrelevant eingestuft und vom Verteidigungsministerium in das Register der Auftragnehmer staatlicher Verträge aufgenommen wurden.

„Die ukrainischen Hersteller sind in der Lage, die Produktion erheblich zu steigern und damit auch den Vorteil unserer Streitkräfte auf dem Schlachtfeld zu vergrößern. Die Regierung unternimmt alles in ihrer Macht Stehende, damit die Ukraine stark und gut ausgerüstet ist“, versicherte die Regierungschefin.