Selenskyj dankte Mádár für seine Verurteilung Russlands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Moskau habe erneut gezeigt, dass es nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Nachbarstaaten und ganz Europa eine Bedrohung darstelle, erklärte der Präsident.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich beim ungarischen Ministerpräsidenten Péter Mádár für dessen Verurteilung des jüngsten Angriffs Russlands auf die Ukraine. Dies teilte er am Abend des Mittwochs, dem 13. Mai, in einem Beitrag auf Telegram mit.

Er betonte die Bedeutung der Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten, der die russische Aggression verurteilt.

„Eine wichtige Botschaft der Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine vom ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar. Moskau hat erneut gezeigt, dass es eine gemeinsame Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Nachbarländer und Europa insgesamt darstellt“, schrieb Selenskyj.

Der Präsident wies zudem darauf hin, dass die Angriffe andauern und insbesondere bereits die ersten Raketen abgefeuert wurden. Er rief zur Einigkeit im Widerstand gegen den Krieg auf und dankte der ungarischen Regierung für ihre entschlossene Haltung.

„Unsere gemeinsame Haltung ist wichtig, um diesen grausamen Krieg zu beenden. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre starke Haltung!“, fügte der ukrainische Staatschef hinzu.

Zur Erinnerung: Am 13. Mai wurde in Transkarpatien der bislang größte Drohnenangriff seit Beginn der russischen Invasion verzeichnet. Als Reaktion auf diesen Terrorakt verurteilte die neue ungarische Regierung das Vorgehen der Russischen Föderation entschieden. Zudem wurde bekannt, dass das ungarische Außenministerium den russischen Botschafter in Budapest zur Erklärung vorgeladen hat.