Russische Truppen haben eine Tankstelle im Bezirk Saporischschja getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Treffer traf das Gelände der Tankstelle. Infolge des Treffers brach ein Feuer aus. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten.

Russische Truppen haben den Bezirk Saporischschja angegriffen, es gab Treffer auf eine Tankstelle. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Saporischschja, Iwan Fedorow, mit.

„Der Treffer traf das Gelände der Tankstelle. Infolge des Treffers brach ein Feuer aus“, schrieb er.

Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten.

Zur Erinnerung: Die Zahl der Opfer des massiven russischen Angriffs auf Kiew ist auf sieben Personen gestiegen. 90 Menschen wurden verletzt.

Insgesamt kamen bei dem massiven Angriff 22 Menschen ums Leben, 130 wurden verletzt. In Dnipro forderte der Raketenangriff 16 Todesopfer, weitere 42 wurden verletzt.