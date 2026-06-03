Nicht nur Melnyk: Welche weiteren historischen Persönlichkeiten werden auf dem Militärfriedhof umgebettet?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ersten zehn sind bereits bestimmt – doch nicht alle werden in den Pantheon aufgenommen Die Ukraine setzt den Prozess der Rückführung bedeutender historischer Persönlichkeiten in ihre Heimat fort. In einer ersten Phase werden auf dem Nationalen Militärfriedhof (NVMK) zehn Persönlichkeiten des Befreiungskampfes umgebettet.

Darüber wird in dem Artikel „Mit Bandera, aber ohne Janukowytsch“ berichtet. Wie wird das Nationale Pantheon aussehen und wie holt die Ukraine ihre Helden zurück?

Der Prozess der Umbettung ist in einzelne Phasen unterteilt. In der ersten Phase wird den militärischen Persönlichkeiten des Befreiungskampfes Vorrang eingeräumt. Für sie wurden auf dem Gelände des NMM zwei separate Bereiche ausgewiesen.

Auf diesen Parzellen wird bereits die Überführung der sterblichen Überreste der ersten zehn Persönlichkeiten vorbereitet. Unter ihnen befinden sich die Kommandeure der Ukrainischen Galizischen Armee (UGA) Hnat Stefaniv, Antin Kravs und Wiktor Kurmanowitsch.

„Dorthin, in separate Sektoren, planen wir auch jene Militärpersönlichkeiten zu überführen, die viel für den Schutz des Vaterlandes geleistet haben, jedoch nach den Kriterien nicht für den Pantheon in Frage kommen“, erklärte Poturajew.

Die Oberbefehlshaber und führenden Persönlichkeiten der Befreiungsbewegung sollen ihre letzte Ruhe direkt im Pantheon der herausragenden Ukrainer finden. Das Pantheon selbst befindet sich jedoch noch in der Entstehungsphase.

Aus diesem Grund werden selbst die höchsten Persönlichkeiten zunächst auf dem Gelände des militärischen Gedenkfriedhofs beigesetzt. Erst später werden sie an ihren endgültigen Bestattungsort – den Pantheon – überführt.