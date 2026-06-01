Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages mehr als 1.400 Angreifer ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Gesamtverluste der russischen Armee beliefen sich vom 24.02.22 bis zum 01.06.2026 auf schätzungsweise rund 1.365.470 Mann.

Die Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 1.410 Angreifer sowie mehr als 2.000 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung der Angreifer unschädlich gemacht. Die Gesamtverluste der russischen Streitkräfte vom 24.02.22 bis zum 01.06.2026 beliefen sich auf schätzungsweise rund 1.365.470 Personen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 1. Juni mit.

Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn eliminiert: