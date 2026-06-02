Nach Frankfurt über Prag: An der ukrainischen Grenze wird eine neue Zugverbindung in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie viel werden die Fahrkarten kosten und welche Annehmlichkeiten erwarten die Fahrgäste? Bereits in diesem Sommer können Fahrgäste ohne Umsteigen von der ukrainischen Grenze zu einem der größten Verkehrsknotenpunkte Deutschlands gelangen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Euronews.