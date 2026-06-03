Russische Truppen haben die Region Odessa beschossen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei Männer im Alter von 20 und 36 Jahren wurden verletzt, einer von ihnen wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Durch den Angriff wurden ein Lastwagen und ein Dienstgebäude auf einem Parkplatz beschädigt.

Bei einem russischen Angriff auf zivile Infrastruktur in der Region Odessa in der Nacht zum 3. Juni wurden zwei Menschen verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleg Kipper, mit.

Ihren Angaben zufolge wurden zwei Männer im Alter von 20 und 36 Jahren verletzt, einer von ihnen wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Kiper fügte hinzu, dass durch den Angriff ein Lastwagen und ein Dienstgebäude auf dem Parkplatz beschädigt wurden.

Zur Erinnerung: Truppen der Russischen Föderation griffen Autos, einen Kleinbus und Wohnhäuser in der Region Sumy an. Eine Person kam ums Leben, und weitere 18 Personen, darunter auch Kinder, wurden durch russische Angriffe auf Wohnhäuser, Autos und einen Kleinbus verletzt.