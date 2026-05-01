Umsetzung des Mobilisierungsplans: Der stellvertretende Minister erläuterte, wer über die Anhaltung von Fahrzeugen entscheidet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Entscheidung über die Sperrung des Verkehrs durch gemeinsame Gruppen von Vertretern der Territorialen Rekrutierungszentren und der Nationalpolizei wird von den lokalen Verteidigungsräten zur Umsetzung des Mobilisierungsplans getroffen.

Quelle: Der stellvertretende Verteidigungsminister Iwan Hawryliuk während der Fragestunde der Regierung im Obersten Rat am 1. Mai, zitiert von „Ukrinform“

Zitat: „Was das Anhalten (von Fahrzeugen – Anm. d. Red.) betrifft, so antworte ich ganz klar: Die Entscheidungen werden von den lokalen Verteidigungsräten getroffen, um den Mobilisierungsplan umzusetzen. Sie können sich an die lokalen Verteidigungsräte wenden, um zu erfahren, wer deren Leiter ist, und dort diese Frage klären.“

Details: Auf die Frage nach der Ausstattung der Gruppen der Territorialen Rekrutierungszentren (TRZ) mit Bodycams merkte der stellvertretende Minister an, dass derzeit nicht jeder Mitarbeiter über eine solche verfügt, jedoch in jedem Rekrutierungszentrum eine entsprechende Anzahl an Bodycams vorhanden ist.

„Praktisch in jedem Territorialen Rekrutierungszentrum gibt es eine entsprechende Anzahl von Körperkameras. Diese reicht zwar nicht aus, um jeden Mitarbeiter des Rekrutierungszentrums damit auszustatten, aber in jeder Alarmgruppe sind Körperkameras vorhanden“, sagte Hawryliuk.