Die Regierung hat zusätzlich mehr als 12 Millionen für die Instandsetzung von Gebäuden in Ternopil nach dem Angriff der Russischen Föderation bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat aus dem Reservefonds des Staatshaushalts 12,4 Millionen Hrywnja bereitgestellt, um die Notfall-Sanierungsarbeiten an Objekten der sozialen und Wohninfrastruktur in Ternopil nach dem russischen Angriff abzuschließen.

Die Regierung hat aus dem Reservefonds des Staatshaushalts 12,4 Millionen Hrywnja bereitgestellt, um die Notfall-Sanierungsarbeiten an Objekten der Sozial- und Wohninfrastruktur in Ternopil nach dem russischen Angriff abzuschließen.

Dies teilt das Wirtschaftsministerium mit.

Die Mittel werden an die Militärverwaltung der Oblast Ternopil überwiesen, um die Arbeiten fortzusetzen, die im Jahr 2025 aufgrund der begrenzten Laufzeit des Haushaltszeitraums, der Wetterbedingungen und der Dauer der Beschaffungsverfahren nicht abgeschlossen werden konnten.

„Die Finanzierung ermöglicht den Austausch von Fenstern in Wohngebäuden, die Instandsetzung von Gemeinschaftsräumen und der hausinternen Wärme- und Stromversorgungsnetze, die Generalüberholung eines Aufzugs in einem Wohngebäude sowie die Wiederherstellung von Außenanlagen der Grundschule Nr. 2“, hieß es aus dem Ministerium.