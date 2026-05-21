Russische Streitkräfte haben in der Nähe von Charkiw einen Lastwagen mit einer FPV-Drohne angegriffen; es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Region Charkiw kam ein 40-jähriger Fahrer ums Leben, als eine russische FPV-Drohne einen Lastwagen traf.

Das russische Militär hat einen Angriff auf einen Lastwagen im Bezirk Charkiw verübt. Bei dem Angriff kam ein Mensch ums Leben. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleg Sinehubow, am Donnerstag, dem 21. Mai, auf Telegram mit.

„Durch den Einschlag einer feindlichen Drohne kam ein Mensch ums Leben. Einheiten des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes löschen den Brand des Lastwagens“, schrieb er.

Der Staatliche Katastrophenschutz fügte hinzu, dass die Russen den Lastwagen während der Fahrt mit einer FPV-Drohne angegriffen hätten – dabei kam der 40-jährige Fahrer ums Leben.

„Durch den Treffer überschlug sich das zivile Fahrzeug und geriet in Brand. Die Rettungskräfte löschten den Brand umgehend“, heißt es in der Mitteilung.

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Der Leiter der regionalen Militärverwaltung teilte zudem mit, dass die Russen einen Drohnenangriff auf den Bezirk Kiew durchgeführt hätten.

„Der Absturz einer russischen Drohne wurde auf dem Gelände einer Garagenkooperative registriert. Bislang liegen keine Informationen über Verletzte vor“, erklärte Synjehubow.

Zur Erinnerung: Truppen der Russischen Föderation haben einen Drohnenangriff auf den Bezirk Nowgorod-Sewerski in der Oblast Tschernihiw verübt; dabei kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.