„100: Jahrestag des Gedenktags für Petljura“: Die Nationalbank hat eine neue Gedenkmünze in Umlauf gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Nationalbank hat eine neue Gedenkmünze zum 100. Jahrestag des Gedenktags für Simon Petliura in Umlauf gebracht

Die Nationalbank hat eine neue Gedenkmünze zum „100. Jahrestag des Gedenktags für Symon Petliura“ in Umlauf gebracht, um das Andenken an den herausragenden Staats-, Militär- und Politikmann, den Vorsitzenden des Direktoriums der Ukrainischen Volksrepublik und den Oberbefehlshaber der Truppen der UVR zu ehren.

Dies teilte die Nationalbank der Ukraine mit.

Die Gedenkmünze hat einen Nennwert von 2 Hrywnja.

Auf der Vorderseite ist vor einem spiegelnden Hintergrund ein stilisiertes Porträt von Simon Petliura abgebildet, links davon ein Element des Aufnähers seiner Uniformjacke in Form eines Zweigs.

Auf der Rückseite befindet sich eine künstlerische Komposition mit Elementen der Symbolik der UNR. In der Mitte ist der Dreizack (Abbildung des Armbands nach dem Muster von 1919) zu sehen, um den herum die Inschrift „100. Jahrestag des Gedenktags für Simon Petliura“ sowie ein Kranz aus der Urkunde von Simon Petliura mit der Aufschrift UNR.