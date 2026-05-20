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In der Ukraine werden Regen, Gewitter und Temperaturen bis zu +31 °C vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

In der Ukraine gibt es bis zum Ende der Woche Regen, Gewitter und Hagel, die Tagestemperaturen liegen bei bis zu +31 °C. Einzelheiten zu den Regionen und zu Kiew.

In den nächsten Tagen wird es in der Ukraine warm, gleichzeitig werden bis zum Ende der Woche fast im gesamten Land kurzzeitige Regenfälle, Gewitter, Hagel und Sturmböen vorhergesagt.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: „21.–23. Mai: unbeständiges Wetter mit kurzzeitigen Regenfällen und Gewittern; am Tag des 21. Mai am rechten Ufer stellenweise erhebliche Regenfälle, Hagel und Sturmböen von 15–20 m/s; in der Nacht zum Freitag am linken Ufer sowie am Samstag in den westlichen und nördlichen Regionen ohne Niederschläge“.

Details: : Nachts liegen die Temperaturen in der Ukraine bei 9–17 °C; tagsüber bei 24–31 °C, in den westlichen Regionen bei 18–23 °C.

In der Hauptstadt werden für den 21. und 22. Mai über den Tag verteilt kurze Regenschauer vorhergesagt, nachts 14–16 °C, tagsüber bis zu +27 °C, Wind aus wechselnden Richtungen, 5–10 m/s.

Am 23. Mai in Kiew: nachts kurzzeitiger Regen, 13–15 °C; tagsüber ohne Niederschlag, bis zu +24 °C; Wind aus Nordwest, 5–10 m/s.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 235

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