Die Ukraine und Ungarn haben Expertenkonsultationen aufgenommen: Welche Frage soll als Erstes geklärt werden?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es gibt bereits Impulse für eine Verbesserung der Beziehungen: Die Ukraine und Ungarn haben bilaterale Gespräche auf Expertenebene aufgenommen. Hauptthemen der Gespräche waren die Verbesserung der nachbarschaftlichen Beziehungen, die Gewährleistung der Rechte nationaler Minderheiten sowie die Integration der Ukraine in die EU.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha in den sozialen Netzwerken X.