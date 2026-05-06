Sybiha über den Verstoß der Russischen Föderation gegen die „Waffenruhe“: Putin interessieren Paraden, nicht Menschenleben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Außenminister forderte, den Druck auf das russische Regime zu verstärken. Russland hat die von der Ukraine in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai initiierte Waffenruhe verletzt. Seine vorgetäuschten Aufrufe zu einem Waffenstillstand am 9. Mai haben nichts mit Diplomatie zu tun.

Wie RBK Ukrajina berichtet, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dies in den sozialen Netzwerken X.