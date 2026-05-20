Tankstellen haben die Benzinpreise massiv angehoben – Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Eine Reihe großer Betreiber des Einzelhandelsmarktes hat den Benzinpreis um 0,5–1 Hrywnja/l erhöht.
Dies berichtet „NaftoRynok“.
Gleichzeitig bleiben die Preise für Dieselkraftstoff und Flüssiggas größtenteils stabil und weisen nur geringfügige lokale Schwankungen auf.
Am stärksten, um 1 Hrywnja/l, verteuerten sich die Benzinsorten A-95 und A-95+ in den Tankstellenketten SOCAR, KLO, UPG, BRSM-Nafta sowie an den BVS-Tankstellen.
Nach der Preisanpassung kostet Standardbenzin A-95 bei SOCAR 79,90 Hrywnja/l und liegt damit auf dem Niveau der Ketten OKKO und WOG, die ihre Preise bislang unverändert gelassen haben.
An den KLO-Tankstellen stieg der Preis für A-95 auf 78,40 Hrywnja/l, bei UPG auf 76,90 Hrywnja/l und im „BRSM-Nafta“-Netz auf 71,99 Hrywnja/l. Ebenfalls um 1 Hrywnja verteuerte sich das Premiumbenzin A-98 bei SOCAR (auf 89,90 Hrywnja/l), KLO (85,50 Hrywnja/l) und UPG (84,90 Hrywnja/l).
Die nationale Kette UKRNAFTA hat die Preise für das gesamte Benzinsortiment um 0,5 Hrywnja/l angehoben. AMIC Energy hat die Preise für die Benzinsorten A-95 und A-95+ um jeweils 0,89 Hrywnja/l erhöht.Preistabelle für Benzin und Diesel in den Tankstellennetzen der Ukraine Daten von „NaftoRynok“
Die Preise für Diesel zeigen eine verhaltenere Entwicklung: Die meisten Betreiber haben die aktuellen Preise beibehalten, während einige Unternehmen eine Senkung vorgenommen haben. Insbesondere hat UPG den Preis für Normal-Diesel um 0,41 Hrywnja/l gesenkt.
Eine Ausnahme bildete lediglich das BVS-Netzwerk, wo Diesel um 1 Hrywnja/l teurer wurde.
Der Preis für Autogas blieb nahezu unverändert. Eine geringfügige Anpassung wurde lediglich bei der AMIC-Kette verzeichnet, die den Preis um 0,1 Hrywnja/l gesenkt hat.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“