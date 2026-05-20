Tankstellen haben die Benzinpreise massiv angehoben – Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Eine Reihe großer Betreiber des Einzelhandelsmarktes hat den Benzinpreis um 0,5–1 Hrywnja/l erhöht.

Dies berichtet „NaftoRynok“.

Gleichzeitig bleiben die Preise für Dieselkraftstoff und Flüssiggas größtenteils stabil und weisen nur geringfügige lokale Schwankungen auf.

Am stärksten, um 1 Hrywnja/l, verteuerten sich die Benzinsorten A-95 und A-95+ in den Tankstellenketten SOCAR, KLO, UPG, BRSM-Nafta sowie an den BVS-Tankstellen.

Nach der Preisanpassung kostet Standardbenzin A-95 bei SOCAR 79,90 Hrywnja/l und liegt damit auf dem Niveau der Ketten OKKO und WOG, die ihre Preise bislang unverändert gelassen haben.

An den KLO-Tankstellen stieg der Preis für A-95 auf 78,40 Hrywnja/l, bei UPG auf 76,90 Hrywnja/l und im „BRSM-Nafta“-Netz auf 71,99 Hrywnja/l. Ebenfalls um 1 Hrywnja verteuerte sich das Premiumbenzin A-98 bei SOCAR (auf 89,90 Hrywnja/l), KLO (85,50 Hrywnja/l) und UPG (84,90 Hrywnja/l).

Die nationale Kette UKRNAFTA hat die Preise für das gesamte Benzinsortiment um 0,5 Hrywnja/l angehoben. AMIC Energy hat die Preise für die Benzinsorten A-95 und A-95+ um jeweils 0,89 Hrywnja/l erhöht.

Preistabelle für Benzin und Diesel in den Tankstellennetzen der Ukraine Daten von „NaftoRynok“

Die Preise für Diesel zeigen eine verhaltenere Entwicklung: Die meisten Betreiber haben die aktuellen Preise beibehalten, während einige Unternehmen eine Senkung vorgenommen haben. Insbesondere hat UPG den Preis für Normal-Diesel um 0,41 Hrywnja/l gesenkt.

Eine Ausnahme bildete lediglich das BVS-Netzwerk, wo Diesel um 1 Hrywnja/l teurer wurde.

Der Preis für Autogas blieb nahezu unverändert. Eine geringfügige Anpassung wurde lediglich bei der AMIC-Kette verzeichnet, die den Preis um 0,1 Hrywnja/l gesenkt hat.