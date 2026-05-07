Luxusimporte oder alte Kleinwagen? Welche Autos werden am häufigsten mit Cashback betankt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Über 90 % der Nutzer der App sind Besitzer von Autos, die älter als 10 Jahre sind Seit heute erhalten die Ukrainer erstmals Cashback für Kraftstoff, das am 20. März eingeführt wurde. Die überwiegende Mehrheit der Nutzer besitzt Autos, die älter als 10 Jahre sind.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Wirtschaftsministeriums.

Insbesondere werden über 2 Millionen Ukrainer Cashback für Kraftstoff erhalten. Davon besitzen 91 % Fahrzeuge aus dem Budget-Segment, d. h. Autos im Alter von 10 bis 20 Jahren mit einem Hubraum von bis zu 2,5 Litern.

Der Höchstbetrag dieses Cashbacks beträgt 500 Hrywnja pro Monat, das Gesamtlimit im Rahmen des Programms „Nationaler Cashback“ liegt bei 3.000 Hrywnja pro Monat.

Die Vergütung wird pro Liter Kraftstoff berechnet:

15 % – für Diesel

10 % – auf Benzin

5 % – auf Autogas

„Kraftstoff mit Cashback kann man überall im Land kaufen: Mehr als 220 Tankstellenketten – von großen nationalen bis hin zu lokalen – haben sich dem Programm bereits angeschlossen“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums für Wirtschaft.

Seit heute werden den Ukrainern die Zahlungen im Rahmen des Programms „Nationaler Cashback“ für den Monat März gutgeschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Monat fast 4,8 Millionen Programmteilnehmer Geld erhalten werden.