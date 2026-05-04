Noch einmal 4 Hrywnja pro Liter? Wie sich die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen in nächster Zeit entwickeln werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Preise für Benzin und Diesel steigen erneut – was ist der Grund dafür? An ukrainischen Tankstellen sind die Kraftstoffpreise wieder gestiegen. Dieser Trend könnte in nächster Zeit anhalten.

Weitere Einzelheiten dazu, wie sich die Preise für Benzin und Diesel entwickeln werden, finden Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.