Nachrichten vom 10. April: Die Ukraine wird die Reparatur der „Druschba“ im Frühjahr abschließen, neuer Leiter des Zolldienstes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Zur „Druschba“: Die Ukraine hat erhebliche Fortschritte bei der Instandsetzung der beschädigten Ölpipeline „Druschba“ erzielt und wird die Reparaturarbeiten im Frühjahr abschließen, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj vor dem Hintergrund eines akuten Konflikts mit Ungarn wegen Unterbrechungen bei der Lieferung von russischem Öl.

Zum Zollamt: Das Ministerkabinett hat Orest Mandzija zum Leiter des Staatlichen Zollamtes ernannt.

Zu den Zahlungen: In der Ukraine werden seit dem 1. April gezielte Zahlungen in Höhe von 1.500 Hrywnja an besonders schutzbedürftige Gruppen geleistet – Rentner, Menschen mit Behinderung, einkommensschwache Familien, Empfänger von Grundsicherung, Binnenvertriebene unter den Sozialleistungsempfängern, kinderreiche Familien sowie alleinerziehende Mütter.

Zum Thema russisches Öl: Die Regierung von Präsident Donald Trump wird voraussichtlich bereits am Freitag die Ausnahmeregelung verlängern, die es Ländern erlaubt, einen Teil des unter Sanktionen stehenden russischen Öls und der Ölprodukte zu kaufen.

Zu Charkiw: Die Stadt Charkiw und die kommunalen Versorgungsunternehmen von Charkiw haben Schulden in Höhe von fast 31 Mrd. Hrywnja bei staatlichen Unternehmen für Energieträger angehäuft.

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