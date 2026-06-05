Angriff auf Cherson: Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei der Untersuchung der beschädigten Häuser wurden die Leichen eines 84-jährigen Mannes sowie einer 81-jährigen und einer 70-jährigen Frau gefunden.

Es wurde bekannt, dass drei weitere Einwohner von Cherson bei dem russischen Angriff auf den Stadtteil Dnipro in der Nacht zum 3. Juni ums Leben gekommen sind. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Prokudin, am Freitag, dem 5. Juni, auf Telegram mit.

„Bei der Untersuchung der beschädigten Häuser wurden die Leichen eines 84-jährigen Mannes sowie einer 81- und einer 70-jährigen Frau gefunden. Mein Beileid gilt den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“, schrieb er.

Zur Erinnerung: Am 3. Juni kam ein Mann bei einem Angriff einer russischen Drohne auf den Dnipro-Bezirk von Cherson ums Leben. Am 5. Juni griffen die Russen den Korabelny-Bezirk von Cherson an. Bei dem Angriff kam ein Rentner ums Leben, zwei weitere Menschen wurden verletzt.