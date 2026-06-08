Russische Streitkräfte haben Sprengstoffexperten in der Region Charkiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine feindliche Drohne griff ein Polizeifahrzeug an, während ein Sprengkörper entschärft wurde. Ein Sprengstoffexperte kam ums Leben, vier weitere Personen wurden verletzt.

In der Region Charkiw kam infolge eines Angriffs durch eine russische Drohne ein Sprengstoffexperte der Polizei ums Leben, es gibt Verletzte. Dies berichtet die Nationalpolizei.

Nach vorläufigen Informationen waren Polizeibeamte am 7. Juni in der Nähe des Dorfes Chystowodowka im Bezirk Isjum im Einsatz, um einen Fund eines explosiven Gegenstands zu entschärfen, nämlich eine Drohne unbekannten Typs, die nicht detoniert war

Während der Arbeit der Sprengstoffexperten am Unfallort traf eine feindliche Drohne das Dienstfahrzeug der Polizeibeamten.

Durch den Aufprall kam ein Sprengstoffexperte der Polizei vor Ort ums Leben. Drei weitere Mitarbeiter der Einheit sowie eine Zivilperson wurden verletzt. Eine Ermittlungsgruppe, die Leiter der Bezirksverwaltung sowie weitere zuständige Dienststellen begaben sich umgehend zum Unfallort.

Alle Verletzten werden medizinisch versorgt. Die Ermittler dokumentieren die Folgen eines weiteren Kriegsverbrechens durch russische Soldaten. Zu diesem Vorfall wurden Angaben in das Einheitliche Register für vorgerichtliche Ermittlungen gemäß Teil 2 von Artikel 438 (Kriegsverbrechen) des Strafgesetzbuchs der Ukraine aufgenommen.