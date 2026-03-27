Selenskyj im Nahen Osten: Diesel und Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine hofft, dass die Länder des Nahen Ostens im Gegenzug für die Unterstützung mit „Schahed“ Hilfe bei der Lieferung von Diesel leisten werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am Donnerstag zu einem zuvor nicht angekündigten Besuch in Saudi-Arabien ein. Kurz vor seiner Abreise erklärte er, dass ukrainische Drohnen dazu beitragen könnten, die Sicherheit in der Golfregion zu erhöhen.

Waffen

Selenskyj schlug vor, die ukrainische Erfahrung im Bereich der Drohnentechnologie zur Verbesserung der Sicherheit weltweit, insbesondere in den Ländern am Persischen Golf, zu nutzen.

„Dies ist wichtig, da die Energiesicherheit – und der Wert des Lebens, insbesondere in Europa – von deren Öl, Gas und anderen Ressourcen sowie von der Stabilität der globalen Märkte abhängt“, erklärte er.

„Von entscheidender Bedeutung ist nicht nur die Herstellung neuer Waffen – vor allem Drohnen – und nicht nur die Technologie, sondern auch die praktische Erfahrung in deren Einsatz sowie die Integration mit Radarsystemen, der Luftwaffe und anderen Systemen der Luftverteidigung. Diese Erfahrung verfügen wir“, fügte er hinzu.

Selenskyj merkte an, dass er im Gegenzug auf Hilfe beim Schutz der Ukraine vor der anhaltenden russischen Invasion hoffe.

„Wir würden uns wünschen, dass auch die Länder des Nahen Ostens uns die Möglichkeit geben, uns zu stärken. Sie verfügen über bestimmte Raketen für Luftabwehrsysteme, an denen es uns mangelt. Genau darüber möchten wir uns verständigen“, sagte er in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Monde.