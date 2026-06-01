Ein Beamter der Straßenbaubehörde im Gebiet Lemberg steht im Verdacht, 94 Millionen veruntreut zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ihm wird die zweckwidrige Verwendung von mehr als 94 Millionen Hrywnja an Haushaltsmitteln bei der Einrichtung eines Stellplatzes für übergroße und schwere Fahrzeuge vorgeworfen.

Die Strafverfolgungsbehörden teilten einem der Leiter der Straßenverkehrsbehörde in der Region Lemberg mit, dass gegen ihn der Verdacht der zweckwidrigen Verwendung von mehr als 94 Millionen Hrywnja an Haushaltsmitteln besteht. Dies teilte die Pressestelle der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft am Montag, dem 1. Juni, mit.

Dem Beamten wurde die zweckwidrige Verwendung von mehr als 94 Millionen Hrywnja an Haushaltsmitteln bei der Einrichtung eines Stellplatzes für groß- und schwerlastige Fahrzeuge nachgewiesen.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge sorgte der Beamte dafür, dass die tatsächlich von einem Auftragnehmer durchgeführten Arbeiten zur Grundsanierung in den Unterlagen als Instandhaltungsarbeiten ausgewiesen wurden. Diese Arbeiten wurden aus dem für laufende Ausgaben vorgesehenen Haushalt bezahlt.

Die Strafverfolgungsbehörden stellten zwei Fälle der zweckwidrigen Verwendung von Haushaltsmitteln fest, was nicht den genehmigten Haushaltszuweisungen entsprach.

Die Handlungen des Beamten wurden gemäß Teil 2 von Artikel 210 des Strafgesetzbuchs der Ukraine qualifiziert. Derzeit dauert die vorgerichtliche Untersuchung an.

Zuvor hatten die Strafverfolgungsbehörden Mitglieder einer kriminellen Vereinigung festgenommen, die fast 580 Millionen Hrywnja aus Verteidigungsaufträgen „gewaschen“ und Steuern in Höhe von mehr als 100 Millionen Hrywnja hinterzogen hatten.

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