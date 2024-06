Die Besatzungsbehörden in Sewastopol haben einen Angriff durch ukrainische Drohnen angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Besatzungsbehörden in Sewastopol haben einen Drohnenangriff gemeldet. Angeblich wurden vier ukrainische Drohnen abgeschossen.

Am Morgen des 21. Juni sollen ukrainische Drohnen das vorübergehend besetzte Sewastopol angegriffen haben. Dies erklärte der sogenannte Gouverneur der Stadt Michail Raswoschajew.

„Das Militär wehrt einen feindlichen Angriff von UAVs ab. Nach vorläufigen Informationen sind bereits vier Drohnen abgeschossen worden“, schrieb er in Telegram.

Nach Angaben des Gauleiters ist im Bereich der Autobahn Monastyrskoje durch herabfallende Trümmerteile der abgeschossenen Drohnen Gras in Brand geraten. Angeblich gibt es keine Schäden an Objekten und Opfern.

Gleichzeitig fügte Razvozhayev hinzu, dass die Rettungsdienste weiter arbeiten.

Erinnern Sie sich, in der Nacht des 21. Juni griffen Drohnen die Region Krasnodar in Russland an. Nach dem Angriff brach auf dem Gelände des Flugplatzes in Jeisk ein Feuer aus.

In der Nacht vom 18. Juni wurden zwei Öldepots in Russland von Drohnen angegriffen: Ölterminals in der Stadt Asow, Region Rostow, und ein Öldepot in der Region Krasnodar.