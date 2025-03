DeepState berichtet über neue Vorstöße der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Analysten haben den Vormarsch der Invasoren in der Nähe von drei bewohnten Gebieten in der Region Donezk registriert.

Die russischen Truppen sind in der Nähe von drei Siedlungen in der Region Donezk vorgerückt. Dies meldete in der Nacht zum Montag, 31. März, das Analyseprojekt DeepState.

„Der Feind rückte in Razliv, bei Panteleymonovka und Novy vor“, heißt es in der Meldung.

Wir erinnern daran, dass der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Sonntagabend berichtete, dass russische Truppen allein in Richtung Pokrowsk seit Beginn des Tages 61 Mal versucht haben, die Verteidigung der Streitkräfte der Ukraine zu durchbrechen.