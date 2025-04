Russen beschossen die Region Donezk: eine Person wurde getötet, die Suchaktion geht weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Nachmittag des 1. April haben die russischen Angreifer Siedlungen in der Region Donezk beschossen. Eine Person wurde getötet, aber es könnte noch mehr Opfer geben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der Militärverwaltung der Region Donezk, Wadim Filaschkin.

„Bei dem heutigen Beschuss der Region Donezk wurde mindestens 1 Person getötet und 1 verwundet“, sagte der Leiter der regionalen Verwaltung.

In Pokrowsk wurde eine Frau bei einem Angriff der russischen Truppen getötet. Die regionale Militärverwaltung ermittelt derzeit die genauen Umstände und Folgen des Angriffs.

Ein Bewohner von Olexandero-Kalynove in der Gemeinde Illinivska wurde ebenfalls verletzt. Es wurden 16 Privathäuser, ein Geschäft und ein Lagerhaus beschädigt.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass in Lyman in der Gemeinde Myrnohrad mehrere Menschen getötet wurden. Die Rettungskräfte arbeiten derzeit am Ort des russischen Einschlags.

„Die Russen haben dort ein Privathaus mit Artillerie beschossen, und die Suchaktion am Tatort dauert an“, fügte Filaschkin hinzu.

Er appellierte auch an die Bewohner der Region, verantwortungsbewusst zu handeln und die Frontgebiete rechtzeitig zu evakuieren.

Beschuss in der Region Donezk