Unternehmer aus den Grenzregionen können Zuschüsse von bis zu einer halben Million erhalten: Was sind die Bedingungen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett hat beschlossen, den maximalen Zuschussbetrag im Rahmen des Programms Vlasna Sprava auf 500.000 Hrywnja für Unternehmer zu erhöhen, die in diesen Regionen ein Unternehmen betreiben oder gründen wollen.

Dies ist auf der Website des Wirtschaftsministeriums zu lesen.

Es wird berichtet, dass Unternehmer in sieben weiteren Regionen in der Lage sein werden, Zuschüsse zu erhalten: Die Regionen Donezk, Dnipro, Saporischschja, Mykolajiw, Cherson, Tschernihiw und Sumy. Zuvor war bereits ein höherer Betrag für Unternehmen in der Region Charkiw eingeführt worden.

Nach Angaben des Ministeriums müssen Unternehmer, um einen Zuschuss zu erhalten, je nach Höhe des Zuschusses 1-2 Arbeitsplätze schaffen. Die Zuschussmittel können für den Kauf oder das Leasing von Ausrüstung, den Kauf von Roh- und Hilfsstoffen und die Miete von Räumlichkeiten verwendet werden.

Darüber hinaus wurde die Liste der Weinerzeugnisse, für die Zuschüsse gewährt werden können, erweitert und die Kategorien der Zuschussempfänger für Veteranen und ihre Familien wurden präzisiert.

Sowohl bestehende Unternehmer als auch Personen ohne Geschäftserfahrung können sich bewerben. Zuschussanträge werden über Diia zusammen mit einem Geschäftsplan eingereicht.

Um es kurz zu machen:

308 Ukrainer sind die Gewinner der ersten Welle des „Own Business“-Programms im Jahr 2025 und erhalten 72 Millionen Hrywnja, um ihre Unternehmen zu gründen oder zu erweitern.