Drohnenangriff auf die Region Dnipropetrowsk: Infrastruktur und Häuser beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Region Dnipropetrowsk wurde in der Nacht von russischen Angriffsdrohnen angegriffen.

Russische Truppen haben in der Nacht drei Bezirke der Region Dnipropetrowsk angegriffen – dabei wurden Häuser, Verwaltungsgebäude und Unternehmen beschädigt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergey Lyssak am Dienstag, den 8. April, in Telegram.

„In der Nacht griff der Feind den Bezirk Samarowskij mit einem unbemannten Luftfahrzeug an. Die Infrastruktur wurde beschädigt. Es gab ein Feuer – die Rettungskräfte haben es gelöscht. Es wurden 6 Wohnhäuser und ein Geschäft beschädigt“, schrieb er.

Nach Lyssak, in Nikopolshchyna Aggressor mit Drohnen und schwerer Artillerie getroffen. Treffer auf Nikopol selbst, Marhanezka und Pokrovska Gemeinden. Beschädigte Verwaltungsgebäude, Industrieunternehmen, Privatwohnungen, Busse.

„Die russische Armee griff auch Sinelnikivshchyna an. Und zwar die Gemeinde Mezhevskaya. Dort wurden 2 Privathäuser und ein landwirtschaftliches Gebäude zerstört“, fügte er hinzu.

Wir erinnern daran, dass am Abend des 4. April russische Truppen ein Wohnviertel von Krywyj Rih mit Kugeln beschossen haben. Dabei wurden 20 Menschen getötet, unter ihnen neun Kinder. Mehr als 60 weitere Menschen wurden verletzt.

In der Nacht zum 8. April griffen die Russen die Ukraine mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M und 46 Angriffsdrohnen an, wobei 40 Drohnen ihr Ziel nicht erreichten.