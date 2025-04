Drohnenangriff auf Dnipro: zwei Tote und 16 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 16. April griffen die Russen Dnipro mit Schaheds an. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Dnipro, Serhij Lyssak.

Um 23:30 Uhr war bekannt, dass ein junges Mädchen in der Stadt durch einen feindlichen Angriff getötet worden war. Weitere 7 Menschen wurden verletzt. Unter ihnen ist ein 9 Monate altes Mädchen, aber glücklicherweise ist ihr Zustand zufriedenstellend.

Um 23:57 Uhr wurden jedoch neue Informationen bekannt. Insbesondere ist eine zweite Person gestorben – eine ältere Frau. Auch die Zahl der Opfer hat sich erhöht.

„Im Moment gibt es 16 Opfer. Darunter sind auch drei Kinder. Neben einem 9 Monate alten Mädchen sind die Jungen 6 und 11 Jahre alt. Sie befinden sich in einem zufriedenstellenden Zustand. Fünf Personen wurden in Krankenhäuser gebracht und werden dort medizinisch versorgt“, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung mit.

Beschuss von Dnipro am 16. April