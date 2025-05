Die Russen haben über Nacht mehr als 1.100 Soldaten und 200 Ausrüstungsgegenstände verloren, Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des letzten Tages, vom 1. auf den 2. Mai, beliefen sich die Verluste der russischen Armee an der Front auf 1110 Soldaten und 50 Artilleriesysteme.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 02.05.25 werden geschätzt auf

personal – etwa 954.300 (+1110) Menschen wurden eliminiert;

Panzer – 10.741 (+9) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.369 (+5) Einheiten;

Artilleriesysteme – 27.186 (+50) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.375 Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.152 (+4) Einheiten;

Flugzeuge – 370 Einheiten.

hubschrauber – 335 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 34.539 (+138) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.196 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 46.882 (+132) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.869 Einheiten.

Russische Luftangriffe und Angriff auf die Krim

Am Abend des 1. Mai haben russische Terroristen Saporischschja mit Angriffsdrohnen in großem Stil angegriffen.

Nach jüngsten Berichten wurden bei dem Angriff etwa 30 Menschen verletzt. Die Drohnen beschädigten die Infrastruktur, ein Wohngebäude und ein Universitätsgebäude.

Unterdessen griffen Angriffsdrohnen in der Nacht massiv die russische militärische Infrastruktur auf der Krim an. Man hörte den Beschuss von Luftabwehrsystemen, Explosionen und Brände in mehreren Siedlungen.