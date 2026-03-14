In der Region Luhansk explodiert ein Munitionslager der Besatzer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Bewohner des besetzten Dovzhansk beobachten ein Feuerwerk auf dem Lager für Raketen- und Artilleriewaffen.

Am Abend des Samstags, dem 14. März, hörten die Bewohner des besetzten Dovzhansk in der Region Luhansk starke Explosionen mit Sekundärdetonationen. Eine Reihe von Telegram-Kanälen veröffentlicht eindrucksvolle Aufnahmen.

Einzelheiten sind bislang nicht bekannt, doch die im Netz verbreiteten Videos deuten darauf hin, dass den Besatzern ein erheblicher Teil ihrer Munition verloren gegangen ist.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Nacht haben Kämpfer des Hauptnachrichtendienstes Angriffe auf zwei russische Militärschiffe durchgeführt. Die feindliche Eisenbahnfähre „Slawjanin“ wurde außer Gefecht gesetzt und das Schiff „Avangard“ beschädigt, die beide wesentliche Bestandteile der sogenannten Kerch-Fährverbindung waren.

Ebenfalls beschädigt wurde die Ölraffinerie Afipsky in der Ortschaft Afipsky (Region Krasnodar, Russische Föderation). Ihr Jahresdurchsatz macht 2,1 % des gesamten Ölraffinerievolumens der Russischen Föderation aus. Es wurde ein Treffer auf das Objekt mit anschließendem Brand auf dem Gelände des Betriebs verzeichnet. Darüber hinaus hat das ukrainische Militär eine Reihe wichtiger Objekte in den vorübergehend besetzten Gebieten getroffen.