Indien hat den Tod und die Verwundung seiner Staatsbürger infolge eines Drohnenangriffs auf die Region Moskau gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die indische Botschaft in Russland teilte mit, dass bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau in der Russischen Föderation ein indischer Arbeiter ums Leben gekommen sei und drei weitere Personen verletzt worden seien.

Quelle: : Indische Botschaft in der Russischen Föderation

Wörtlich: : „Heute Morgen kam bei einem Drohnenangriff in der Region Moskau ein indischer Arbeiter ums Leben, drei weitere wurden verletzt.

Vertreter der Botschaft besuchten den Ort des Geschehens und trafen sich mit den verletzten Arbeitern im Krankenhaus.“

Hintergrund: :

In der Nacht zum 17. Mai griffen Drohnen Moskau und die Region Moskau an. Anwohner berichteten von einer Vielzahl von Explosionen.

BARS

Das russische Verteidigungsministerium gab an, es habe einen Angriff von angeblich 586 ukrainischen Drohnen gegeben, von denen etwa 130 auf Moskau geflogen seien. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte dem Sicherheitsdienst der Ukraine und den Verteidigungskräften für ihre Präzision und die Angriffe auf die Moskauer Region der Russischen Föderation. Der Sicherheitsdienst der Ukraine teilte mit, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine gemeinsam mit den Streitkräften in der Nacht zum 17. Mai ein Unternehmen der Rüstungsindustrie sowie eine Reihe von Ölanlagen in der Moskauer Region der Russischen Föderation getroffen habe, ebenso wie den Militärflugplatz „Belbek“ im besetzten Krim. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine teilte mit, dass zur Bekämpfung der Objekte des Angreifers im Moskauer Gebiet der Russischen Föderation ukrainische Drohnen vom Typ RS-1 „Bars“, FP-1 „Firepoint“,-SM „GLADIATOR“ und andere eingesetzt wurden.