Indien hat den Tod und die Verwundung seiner Staatsbürger infolge eines Drohnenangriffs auf die Region Moskau gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die indische Botschaft in Russland teilte mit, dass bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau in der Russischen Föderation ein indischer Arbeiter ums Leben gekommen sei und drei weitere Personen verletzt worden seien.
Quelle: : Indische Botschaft in der Russischen Föderation
Wörtlich: : „Heute Morgen kam bei einem Drohnenangriff in der Region Moskau ein indischer Arbeiter ums Leben, drei weitere wurden verletzt.
Vertreter der Botschaft besuchten den Ort des Geschehens und trafen sich mit den verletzten Arbeitern im Krankenhaus.“
Hintergrund: :
In der Nacht zum 17. Mai griffen Drohnen Moskau und die Region Moskau an. Anwohner berichteten von einer Vielzahl von Explosionen.Das russische Verteidigungsministerium gab an, es habe einen Angriff von angeblich 586 ukrainischen Drohnen gegeben, von denen etwa 130 auf Moskau geflogen seien. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte dem Sicherheitsdienst der Ukraine und den Verteidigungskräften für ihre Präzision und die Angriffe auf die Moskauer Region der Russischen Föderation. Der Sicherheitsdienst der Ukraine teilte mit, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine gemeinsam mit den Streitkräften in der Nacht zum 17. Mai ein Unternehmen der Rüstungsindustrie sowie eine Reihe von Ölanlagen in der Moskauer Region der Russischen Föderation getroffen habe, ebenso wie den Militärflugplatz „Belbek“ im besetzten Krim. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine teilte mit, dass zur Bekämpfung der Objekte des Angreifers im Moskauer Gebiet der Russischen Föderation ukrainische Drohnen vom Typ RS-1 „Bars“, FP-1 „Firepoint“, BARS-SM „GLADIATOR“ und andere eingesetzt wurden.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“