Merz hofft, dass Xi Jinping Putin dazu auffordern wird, den Krieg in der Ukraine zu beenden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der deutsche Bundeskanzler Merz geht davon aus, dass Xi Jinping Putin bei ihrem Treffen auffordern wird, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte die Hoffnung, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping den Kreml-Chef Wladimir Putin während dessen Besuchs in Peking dazu auffordern werde, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

Quelle: : AFP

Merz‘ direkte Aussage: : „Wir verbinden diesen Besuch natürlich mit der Hoffnung, dass Präsident Xi auch Präsident Putin dazu auffordern wird, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, den er nicht gewinnen kann.“

Details: : Laut Merz erwartet er „zum jetzigen Zeitpunkt keine grundlegende Wende in den strategischen Beziehungen zwischen Russland und China“.

Hintergrund: .*

Putin und Xi Jinping sollen am 20. Mai Gespräche führen und am Abend gemeinsam Tee trinken, um die Gespräche fortzusetzen.

Zur russischen Delegation gehören fünf stellvertretende Ministerpräsidenten, acht Minister und die Zentralbankchefin Elvira Nabiullina sowie Leiter staatlicher Konzerne und führender Unternehmen. Dieses Treffen findet im Anschluss an das Gipfeltreffen zwischen Xi und Trump statt. Bloomberg erinnert daran, dass es für den chinesischen Staatschef bereits das zweite Mal in diesem Jahr ist, dass er nacheinander diplomatische Gespräche mit Trump und Putin führt. Anfang Februar führte Xi im Abstand von wenigen Stunden separate Telefongespräche mit dem US-Präsidenten und dem Kremlchef.