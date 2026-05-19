Merz hofft, dass Xi Jinping Putin dazu auffordern wird, den Krieg in der Ukraine zu beenden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Der deutsche Bundeskanzler Merz geht davon aus, dass Xi Jinping Putin bei ihrem Treffen auffordern wird, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte die Hoffnung, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping den Kreml-Chef Wladimir Putin während dessen Besuchs in Peking dazu auffordern werde, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.
Quelle: : AFP
Merz‘ direkte Aussage: : „Wir verbinden diesen Besuch natürlich mit der Hoffnung, dass Präsident Xi auch Präsident Putin dazu auffordern wird, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, den er nicht gewinnen kann.“
Details: : Laut Merz erwartet er „zum jetzigen Zeitpunkt keine grundlegende Wende in den strategischen Beziehungen zwischen Russland und China“.
- Hintergrund: .*
Putin und Xi Jinping sollen am 20. Mai Gespräche führen und am Abend gemeinsam Tee trinken, um die Gespräche fortzusetzen.Zur russischen Delegation gehören fünf stellvertretende Ministerpräsidenten, acht Minister und die Zentralbankchefin Elvira Nabiullina sowie Leiter staatlicher Konzerne und führender Unternehmen. Dieses Treffen findet im Anschluss an das Gipfeltreffen zwischen Xi und Trump statt. Bloomberg erinnert daran, dass es für den chinesischen Staatschef bereits das zweite Mal in diesem Jahr ist, dass er nacheinander diplomatische Gespräche mit Trump und Putin führt. Anfang Februar führte Xi im Abstand von wenigen Stunden separate Telefongespräche mit dem US-Präsidenten und dem Kremlchef.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“