Die ukrainischen Landwirte haben 83 % der Getreideanbauflächen ausgesät

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die meisten Getreide- und Hülsenfrüchte wurden von Landwirten in den Regionen Poltawa, Tschernihiw, Tscherkassy, Kiew, Odessa und Winnyzja ausgesät.

Bis zum 19. Mai haben die ukrainischen Landwirte 4,97 Mio. ha mit Getreide und Hülsenfrüchten eingesät, was 83 % der prognostizierten Anbauflächen entspricht. Dies teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag, dem 19. Mai, mit.

Den größten Anteil unter den Kulturen nimmt Mais ein – 3,54 Mio. ha. Außerdem haben die Landwirte Folgendes ausgesät:

- 364,5 Tausend Hektar.

Zuckerrüben wurden auf 187,9 Tausend Hektar ausgesät, was 95 % der Prognose entspricht. Sonnenblumen wurden auf 3,73 Millionen Hektar ausgesät, was 75 % der prognostizierten Anbaufläche entspricht, Soja auf 1,34 Millionen Hektar, was 65 % entspricht.

Zur Erinnerung: In den meisten Regionen der Ukraine wird der Zustand der Winterkulturen als zufriedenstellend eingeschätzt, und der potenzielle Verlust oder die Notwendigkeit einer Nachsaat beträgt weniger als 10 %.

Die Aussaat in der Ukraine hat mit Verzögerung begonnen