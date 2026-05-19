Angriff auf Pryluky: Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Unter den Todesopfern befindet sich insbesondere ein 15-jähriger Junge, der im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben ist.

Die Zahl der Todesopfer infolge des Beschusses der Stadt Priluki ist auf drei gestiegen. Dies teilte die Pressestelle der Polizei der Region Tschernihiw am Dienstag, dem 19. Mai, mit.

Russische Angreifer haben den zentralen Teil der Stadt mit einer ballistischen Rakete getroffen.

„Stand 15:20 Uhr sind drei Todesopfer aus Pryluky bekannt, darunter ein 15-jähriger Junge. Leider ist der Minderjährige an seinen Verletzungen im Krankenhaus verstorben“, hieß es in der Mitteilung.

Die Information über den getöteten Jugendlichen wurde vom Leiter der regionalen Militärverwaltung, Wjatscheslaw Tschaus, bestätigt.

„Der Raketenangriff auf Pryluky hat bereits drei Menschen das Leben gekostet. Der verletzte Junge ist im Krankenhaus verstorben. Die Ärzte kämpften lange um das Leben des Kindes – er war 15 Jahre alt –, doch leider konnte der Junge nicht gerettet werden. Mein Beileid gilt den Familien“, schrieb er.

Insgesamt wurden bei dem Raketenangriff 29 Menschen verletzt.

Zudem wurden durch den Beschuss Unternehmen, drei Einkaufszentren, 17 Geschäfte, Apotheken, ein Kindergarten und Bildungseinrichtungen, Hochhäuser und private Wohnhäuser sowie mehr als 30 Fahrzeuge beschädigt.

Zuvor war am Dienstag bekannt geworden, dass die russischen Streitkräfte Kramatorsk mit einer gelenkten Fliegerbombe angegriffen hatten. In der Stadt gibt es sechs verletzte Zivilisten und Sachschäden.