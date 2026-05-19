Angriff auf Pryluky: Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Unter den Todesopfern befindet sich insbesondere ein 15-jähriger Junge, der im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben ist.
Die Zahl der Todesopfer infolge des Beschusses der Stadt Priluki ist auf drei gestiegen. Dies teilte die Pressestelle der Polizei der Region Tschernihiw am Dienstag, dem 19. Mai, mit.
Russische Angreifer haben den zentralen Teil der Stadt mit einer ballistischen Rakete getroffen.
„Stand 15:20 Uhr sind drei Todesopfer aus Pryluky bekannt, darunter ein 15-jähriger Junge. Leider ist der Minderjährige an seinen Verletzungen im Krankenhaus verstorben“, hieß es in der Mitteilung.
Die Information über den getöteten Jugendlichen wurde vom Leiter der regionalen Militärverwaltung, Wjatscheslaw Tschaus, bestätigt.
„Der Raketenangriff auf Pryluky hat bereits drei Menschen das Leben gekostet. Der verletzte Junge ist im Krankenhaus verstorben. Die Ärzte kämpften lange um das Leben des Kindes – er war 15 Jahre alt –, doch leider konnte der Junge nicht gerettet werden. Mein Beileid gilt den Familien“, schrieb er.
Insgesamt wurden bei dem Raketenangriff 29 Menschen verletzt.
Zudem wurden durch den Beschuss Unternehmen, drei Einkaufszentren, 17 Geschäfte, Apotheken, ein Kindergarten und Bildungseinrichtungen, Hochhäuser und private Wohnhäuser sowie mehr als 30 Fahrzeuge beschädigt.
Zuvor war am Dienstag bekannt geworden, dass die russischen Streitkräfte Kramatorsk mit einer gelenkten Fliegerbombe angegriffen hatten. In der Stadt gibt es sechs verletzte Zivilisten und Sachschäden.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“