In Kiew herrscht Alarm wegen der Gefahr eines Raketenangriffs – PS

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 2. Mai wurde in Kiew und einer Reihe von Regionen wegen der Gefahr eines Raketenangriffs Alarm ausgelöst.

In Kiew und einer Reihe von Regionen wurde am 2. Mai wegen der Gefahr eines Raketenangriffs Alarm ausgelöst.

Quelle: : Luftstreitkräfte, Karte der Luftalarmmeldungen

Details: : Neben der Hauptstadt wurde der Alarm in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Tscherkassy, Poltawa, Sumy, Charkiw, Saporischschja sowie in Teilen der Region Mykolajiw ausgerufen.

Die Luftstreitkräfte teilten mit, dass die Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen bestehe.

Zur Erinnerung: : Die Luftstreitkräfte teilten mit, dass die Russen in der Nacht zum 2. Mai 163 Drohnen eingesetzt hätten, von denen etwa hundert vom Typ „Schahed“ waren.