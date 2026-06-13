Die externe Stromversorgung des Kernkraftwerks Saporischschja wurde wiederhergestellt

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Am 13. Juni 2026 um 14:30 Uhr wurde die externe Stromversorgung des vorübergehend besetzten Kernkraftwerks Saporischschja wiederhergestellt, wie Energoatom mitteilte.

Die externe Stromversorgung des vorübergehend besetzten Kernkraftwerks Saporischschja wurde wiederhergestellt. Dies teilte Energoatom am Samstag, dem 13. Juni, mit.

„Am 13. Juni 2026 um 14:30 Uhr wurde die externe Stromversorgung des vorübergehend besetzten Kernkraftwerks Saporischschja wiederhergestellt. Der Eigenbedarf des Kraftwerks wird über eine 330-kV-Freileitung gespeist“, heißt es in der Mitteilung.

Energoatom erinnert daran, dass das Kernkraftwerk Saporischschja am 10. Juni um 21:09 Uhr die externe Stromversorgung verloren hatte. Dieser Vorfall war der 19. Stromausfall des Kernkraftwerks Saporischschja seit dessen Besetzung durch russische Truppen und der siebte seit Beginn des Jahres 2026.

„Energoatom betont, dass jeder Ausfall der externen Stromversorgung ernsthafte Risiken für die nukleare und strahlentechnische Sicherheit des größten Kernkraftwerks Europas mit sich bringt. Nur die Rückführung des Kernkraftwerks Saporischschja unter die Kontrolle der Ukraine und seines rechtmäßigen Betreibers kann den sicheren Betrieb der Anlage gewährleisten und Gefahren für die Ukraine, Europa und die Welt ausschließen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zur Erinnerung: Vor kurzem meldete die IAEO einen 15-stündigen Stromausfall im Kernkraftwerk Saporischschja.