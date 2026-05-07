Angriff auf Merefa: Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Insgesamt wurden bei dem Angriff 36 Menschen verletzt, darunter auch Kinder, wie die Staatsanwaltschaft der Region Charkiw mitteilte.

Die Zahl der Todesopfer infolge des russischen Angriffs vom 4. Mai ist in Merefa im Gebiet Charkiw auf sieben gestiegen. Ein weiterer Verletzter ist im Krankenhaus verstorben. Zuvor war von sechs Todesopfern berichtet worden. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, mit.

„Die Verletzungen des 59-jährigen Mannes waren zu schwer – die Ärzte kämpften bis zuletzt um sein Leben, konnten ihn jedoch nicht retten“, schrieb Synjehubow.

Ihren Angaben zufolge befinden sich 14 Verletzte in den medizinischen Einrichtungen von Charkiw.

Die Staatsanwaltschaft der Region Charkiw hatte zuvor mitgeteilt, dass insgesamt 36 Menschen bei dem Angriff verletzt wurden, darunter auch Kinder.

In der Gemeinde Merefa wurde unterdessen eine dreitägige Trauerzeit (vom 5. bis zum 7. Mai) für die Opfer des Raketenangriffs ausgerufen.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft teilte mit, dass russische Streitkräfte am 4. Mai gegen 09:35 Uhr einen Raketenangriff auf Merefa im Gebiet Charkiw verübt hätten.

„Durch den Angriff wurden Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude, Geschäfte, Werkstätten und Fahrzeuge beschädigt… Vorläufigen Erkenntnissen zufolge setzten die russischen Streitkräfte eine ballistische Rakete vom Typ Iskander ein“, hieß es bei der Staatsanwaltschaft.

Bereits am Montag wurde von einem Raketenangriff auf Merefa berichtet. Zunächst war von vier Toten und 16 Verletzten die Rede, doch dann stieg die Zahl der Opfer.