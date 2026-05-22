Russland plant, Sumy oder Charkiw einzunehmen – DSHV

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das ukrainische Militär verzeichnet heute Versuche der russischen Invasoren, so nah wie möglich an Sumy heranzukommen.

Das Ziel der russischen Invasoren für die nahe Zukunft ist die Einnahme eines der beiden regionalen Zentren. Die Verteidigungskräfte verzeichnen bereits Versuche des Feindes, in Richtung eines dieser Zentren vorzustoßen. Dies erklärte der Sprecher des 8. Korps der Luftlandetruppen, Vadym Karpiak, in der Sendung „Jedinye Novosti“.

Zu den Zielen der Russen gehören Sumy und Charkiw. Das ukrainische Militär verzeichnet Versuche der Invasoren, so nah wie möglich an Sumy heranzukommen, das sich derzeit im Zuständigkeitsbereich der Fallschirmjäger befindet.

„Ihr Ziel ist es, zumindest Sumy als Regionalzentrum einzunehmen. Das gelingt ihnen natürlich nicht. Aber niemand hat gesagt, dass sie dieses Vorhaben aufgegeben hätten. Deshalb üben sie Druck aus“, bemerkte Karpyak.

Russland möchte so viel erobern, wie es kann. Die Russen versuchen nicht, eine Pufferzone zu schaffen, damit die Ukraine nicht die Kursk-Offensive wiederholt, sondern sie versuchen, vorzustoßen, erklärte der Sprecher

„Sie führen Offensivaktionen durch, versuchen Offensivaktionen“, fügte Karpiak hinzu.

Wie wir bereits berichteten, haben russische Truppen am 21. Mai einen massiven Angriff auf Sumy durchgeführt, bei dem drei Menschen verletzt wurden.