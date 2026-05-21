Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland hat bereits lange vor dem Einmarsch in die Ukraine mit der digitalen Isolation begonnen. In Russland wird die Kontrolle über den Informationsraum und den Zugang zu globalen Plattformen schrittweise verschärft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Hauptverwaltung für Aufklärung.